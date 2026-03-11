Bisaccia riqualificazione del quartiere Boscozzulo | consegnati 18 alloggi

A Bisaccia sono stati consegnati 18 alloggi nel quartiere Boscozzulo, tra cui 17 di edilizia residenziale pubblica e uno di edilizia sociale destinato a situazioni di emergenza. L'intervento interessa quindi sia abitazioni a lungo termine che soluzioni temporanee per persone in difficoltà. La consegna si inserisce in un progetto di riqualificazione del quartiere.

L'intervento riguarda 17 alloggi di edilizia residenziale pubblica e un alloggio di edilizia residenziale sociale destinato a situazioni temporanee di particolare disagio. Il progetto chiude una lunga vicenda iniziata nell'ambito della ricostruzione post-sisma del 1980 e rimasta per anni.

