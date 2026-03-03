Carlo Conti ha annunciato quale canzone preferisce tra quelle presentate a Sanremo 2026. Dopo aver concluso l’evento, si concentra ora sui momenti di riflessione e sui ricordi legati alla manifestazione. La fine del festival segna per lui un passaggio alla routine quotidiana, lontano dal clamore e dall’attenzione mediatica. La sua attenzione si sposta ora su altri aspetti della sua attività professionale.

Archiviate le luci della ribalta, i fiori di Sanremo 2026 e l’adrenalina del palco più prestigioso d'Italia, per Carlo Conti è tempo di bilanci e, soprattutto, di un ritorno alla normalità. Lo abbiamo visto calcare il palco dell'Ariston con la solita impeccabile professionalità, ma ora la scena era ben diversa: niente abito, solo la routine di un papà premuroso che accompagna il figlio Matteo a scuola. È stato proprio in questo contesto così umano, tra una corsia e l’altra del traffico cittadino, che il conduttore ha concesso un’intervista a Radio Toscana, aprendo il suo cuore "a bocce ferme" su quello che è stato il suo Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Carlo Conti svela la sua canzone preferita

Carlo Conti svela la sua canzone preferita di Sanremo 2026: “Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci”A bocce ferme, Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita tra i 30 brani dei Big di Sanremo 2026 ma anche il suo podio.

Carlo Conti confessa qual è la sua canzone preferita di Sanremo. E Sal Da Vinci? “Non me l’aspettavo”Firenze, 2 marzo 2026 – “Sal Da Vinci? Non avrei mai immaginato che la sua canzone potesse vincere.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Tutti gli aggiornamenti su Carlo Conti

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo2026. Carlo Conti: Il Festival sta bene, rimaniamo su livelli molto alti - Video; Sanremo 2026, Carlo Conti: Ho chiesto e voluto io De Martino; Sanremo 2026, l'abbronzatura in palette Carlo Conti conquista gli uomini del Festival; La seconda serata di Sanremo 2026, la conferenza stampa e le anticipazioni di Carlo Conti.

Carlo Conti svela la sua canzone preferita di Sanremo 2026: Non immaginavo vincesse Sal Da VinciA bocce ferme, Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita tra i 30 brani dei Big di Sanremo 2026 ma anche il suo podio ... fanpage.it

La risposta della ballerina Francesca Tanas dopo le parole di Carlo Conti a Sanremo 2026: «Mi ha sessualizzata per dei pantaloni da show e ha messo in imbarazzo la moglie»Dopo l’esibizione di Samurai Jay, il conduttore si è rivolto alla moglie seduta in platea riferendosi ai pantaloni indossati dalla performer: «Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jea ... vanityfair.it

“Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci” Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita ma anche il suo podio - facebook.com facebook

Carlo Conti: “Felice dei risultati. Sono felice che quando ho detto no all’azienda per il 2027, ho chiesto proprio io - fortemente - di fare in video questo passaggio di testimone con Stefano De Martino” #Sanremo2026 #Sanremo2027 x.com