A Roma voglio il pubblico come motivazione non come fattore di stress | Musetti è già carico per gli Internazionali

Da ilfattoquotidiano.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista italiano si prepara con entusiasmo per gli Internazionali di Roma, dichiarando di voler vedere il pubblico come stimolo piuttosto che pressione. Recentemente ha partecipato a Montecarlo, dove è uscito al secondo turno contro Vacherot, e a Barcellona, dove ha raggiunto i quarti prima di essere eliminato da Fils, che poi è arrivato in finale. Ora si concentra sulla prossima sfida sulla terra battuta italiana.

A Montecarlo la sconfitta al secondo turno contro Valentin Vacherot, a Barcellona un buon torneo, con l’eliminazione ai quarti contro Arthur Fils, poi finalista. Adesso Lorenzo Musetti è pronto a rilanciarsi sulla terra rossa, ancora in Spagna, ma sui campi della Caja Magica di Madrid. “È stato un buon torneo a Barcellona e sicuramente vengo qui a Madrid con tanta motivazione, tanta voglia di fare bene”, ha dichiarato dopo aver preso parte ai Laureus Awards a Madrid. Dopo Madrid, il focus sarà ovviamente esclusivamente su Roma, dove l’Italia attende un vincitore azzurro agli Internazionali da tantissimo tempo. E Sinner e Musetti saranno due dei favoriti principali per la vittoria finale: “Sicuramente Jannik ha mostrato negli ultimi due mesi qualcosa di incredibile, in termini di risultati, e credo che sia ovviamente il favorito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a roma voglio il pubblico come motivazione non come fattore di stress musetti 232 gi224 carico per gli internazionali
© Ilfattoquotidiano.it - “A Roma voglio il pubblico come motivazione, non come fattore di stress”: Musetti è già carico per gli Internazionali

Notizie correlate

Leggi anche: Musetti: "A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stress"

Leggi anche: Inserire piccole esperienze creative nella routine quotidiana può ridurre lo stress, aumentare la motivazione e sostenere il benessere psicologico con effetti duraturi

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Musetti, obiettivo Roma: Pubblico come motivazione extra, l’intervista; Musetti: A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stress; Tennis, Djokovic: a Roma voglio esserci ma dipende dall'infortunio; La sportività di Sinner: Spero di vedere Alcaraz già a Roma, voglio giocare contro i migliori.

Musetti: A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stressMadrid, 21 apr. (Adnkronos) - Reduce da un buon torneo a Barcellona e atteso al Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti che ha preso parte ai Laureus ... iltempo.it

a roma voglio ilVIDEO - Paradiso ferma il coro sulla Lazio: Ai miei concerti voglio anche i romanistiI tifosi speravano in un momento a tinte biancocelesti durante il concerto dell'ex frontman dei The Giornalisti, che ha fatto però dietrofront: Senza romanisti non riempio gli stadi ... ilromanista.eu

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.