A Roma voglio il pubblico come motivazione non come fattore di stress | Musetti è già carico per gli Internazionali

Il tennista italiano si prepara con entusiasmo per gli Internazionali di Roma, dichiarando di voler vedere il pubblico come stimolo piuttosto che pressione. Recentemente ha partecipato a Montecarlo, dove è uscito al secondo turno contro Vacherot, e a Barcellona, dove ha raggiunto i quarti prima di essere eliminato da Fils, che poi è arrivato in finale. Ora si concentra sulla prossima sfida sulla terra battuta italiana.

A Montecarlo la sconfitta al secondo turno contro Valentin Vacherot, a Barcellona un buon torneo, con l’eliminazione ai quarti contro Arthur Fils, poi finalista. Adesso Lorenzo Musetti è pronto a rilanciarsi sulla terra rossa, ancora in Spagna, ma sui campi della Caja Magica di Madrid. “È stato un buon torneo a Barcellona e sicuramente vengo qui a Madrid con tanta motivazione, tanta voglia di fare bene”, ha dichiarato dopo aver preso parte ai Laureus Awards a Madrid. Dopo Madrid, il focus sarà ovviamente esclusivamente su Roma, dove l’Italia attende un vincitore azzurro agli Internazionali da tantissimo tempo. E Sinner e Musetti saranno due dei favoriti principali per la vittoria finale: “Sicuramente Jannik ha mostrato negli ultimi due mesi qualcosa di incredibile, in termini di risultati, e credo che sia ovviamente il favorito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A Roma voglio il pubblico come motivazione, non come fattore di stress”: Musetti è già carico per gli Internazionali Notizie correlate Leggi anche: Musetti: "A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stress" Leggi anche: Inserire piccole esperienze creative nella routine quotidiana può ridurre lo stress, aumentare la motivazione e sostenere il benessere psicologico con effetti duraturi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Musetti, obiettivo Roma: Pubblico come motivazione extra, l’intervista; Musetti: A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stress; Tennis, Djokovic: a Roma voglio esserci ma dipende dall'infortunio; La sportività di Sinner: Spero di vedere Alcaraz già a Roma, voglio giocare contro i migliori. Musetti: A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stressMadrid, 21 apr. (Adnkronos) - Reduce da un buon torneo a Barcellona e atteso al Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti che ha preso parte ai Laureus ... iltempo.it VIDEO - Paradiso ferma il coro sulla Lazio: Ai miei concerti voglio anche i romanistiI tifosi speravano in un momento a tinte biancocelesti durante il concerto dell'ex frontman dei The Giornalisti, che ha fatto però dietrofront: Senza romanisti non riempio gli stadi ... ilromanista.eu Sulla #A1 Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, stanotte, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio, verso Roma. Di conseguenza, lo svincolo di Rioveggio sarà chiuso in entrata v x.com Musetti: “A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stress” - facebook.com facebook