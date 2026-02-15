Inserire piccole esperienze creative nella routine quotidiana può ridurre lo stress aumentare la motivazione e sostenere il benessere psicologico con effetti duraturi

Secondo recenti studi, dedicare anche pochi minuti alla creatività ogni giorno aiuta a combattere lo stress e migliora l’umore, grazie all’effetto positivo che ha sulla mente. Per esempio, dipingere, scrivere o suonare uno strumento può diventare un modo per distrarsi dalle preoccupazioni quotidiane. Un esempio concreto è rappresentato da un gruppo di persone che, dopo aver inserito piccole attività artistiche nelle loro giornate, hanno riscontrato un aumento della motivazione e una maggiore sensazione di benessere.

L ' arte non è solo un piacere estetico: numerose ricerche dimostrano che pratiche creative e partecipazione culturale contribuiscono in modo significativo al benessere psicologico, riducendo stress, ansia e sintomi depressivi e rafforzando, nel tempo, la resilienza cognitiva. Dalla musica alla lettura, dalla danza alle arti manuali, dedicare tempo alla creatività – come evidenzia un recente articolo del Guardian – attiva le reti cerebrali legate al piacere e alla ricompensa, stimola la memoria e favorisce una migliore regolazione delle emozioni. Ecco cinque strategie semplici per migliorare la salute mentale grazie all'arte.