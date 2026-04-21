Lorenzo Musetti, dopo aver concluso un torneo positivo a Barcellona, si prepara per il Masters 1000 di Madrid. Durante la presenza ai Laureus Awards nella capitale spagnola, il tennista ha parlato della sua visione per il torneo romano, affermando di voler sentire il pubblico come una spinta e non come una fonte di stress. La sua attenzione resta concentrata sulla prossima sfida, con un atteggiamento di lucidità.

Madrid, 21 apr. (Adnkronos) - Reduce da un buon torneo a Barcellona e atteso al Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti che ha preso parte ai Laureus Awards a Madrid, guarda già anche a Roma con ambizione e lucidità. Il tennista azzurro parla del momento positivo, del rapporto con il pubblico italiano, delle condizioni di Carlos Alcaraz e della crescita del movimento azzurro, con un pensiero su Jannik Sinner e sull'amico Flavio Cobolli. Musetti, dopo il bye al primo turno, debutterà a Madrid molto probabilmente contro Hurkacz, non certo un inizio soft, viste anche le condizioni dei campi veloci. Come sto? "Bene, bene. È stato un buon torneo a Barcellona e sicuramente vengo qui a Madrid con tanta motivazione, tanta voglia di fare bene.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musetti: "A Roma voglio il pubblico come spinta, non come stress"

Notizie correlate

A1 femminile. "Cbf Balducci, il pubblico può dare la spinta per la salvezza»"Vallefoglia è una squadra difficile da affrontare, ma giocheremo in casa dove le ragazze daranno tutto per guadagnare quanto serve per la salvezza".

Musetti: “Voglio la rivincita contro Alcaraz, lui e Sinner non sono imbattibili”Il numero 5 al mondo Lorenzo Musetti sta per affrontare l’Atp di Barcellona, dove affronterà Martín Landaluce come primo match e potrebbe ritrovarsi...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Musetti: Sto meglio, obiettivi Roma e poi Parigi; Terra amara per Musetti. Sinner a Roma da numero 1; Calendario Internazionali BNL Roma 2026: il meglio del tennis a maggio; Sinner? Con lui ci si abitua a vincere, ma essere il secondo in Italia non è facile. Il mio bronzo alle Olimpiadi è sottovalutato. Le...

Da Roma a Melbourne, la via crucis di Musetti: sei stop in un anno e mezzoAncora un ritiro da due set sopra contro Novak Djokovic, per Lorenzo Musetti. Era successo a Parigi 2021, quando tutto il mondo scoprì tutto il talento dell’azzurro, sempre contro il fuoriclasse serbo ... gazzetta.it

Il Gruppo Musetti apre il 2026 con un segnale positivo: la gestione ordinaria del primo trimestre registra un incremento del +9% facebook

#Musetti su #Sinner e #Alcaraz: "Mi ero avvicinato ai marziani, poi invece..." x.com