A Roma, il divieto di sosta e il blocco delle aree di shopping sembrano influenzare i flussi di traffico e di persone. Uno studio recente analizza i motivi dietro questa situazione, evidenziando come ogni giorno oltre due milioni di veicoli si spostino all’interno della città per un numero di attività limitato. La ricerca si concentra sui comportamenti degli automobilisti e sugli effetti delle restrizioni sul movimento quotidiano di residenti e visitatori.

Oltre due milioni di macchine che ogni giorno si spostano da una parte all'altra della città per soli 103.872 posti auto, tra stalli tariffati, gratuiti, aree presso poli attrattori e parcheggi di interscambio, certificati dall'Annuario della Mobilità del 2025. Ovvio che questo si traduca in sole due parole: doppia fila. E ovvio anche, almeno secondo l'ultimo studio di Confartigianato Roma, che la doppia fila comporti un ingente danno economico per il commercio di vicinato stimato, per una via con circa 300 negozi, tra i 150 mila e i 250 mila euro di perdite giornaliere, che su base annua significa decine di milioni di euro. Perché se non so...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Roma "no parking, no shopping". Uno studio spiega il perché

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