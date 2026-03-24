Turisti maleducati? Uno studio di Radical Storage spiega perché in vacanza ci comportiamo peggio

In vacanza ci sentiamo davvero più liberi di infrangere le regole? Secondo una ricerca condotta da Radical Storage – piattaforma globale di deposito bagagli presente in oltre 1.000 destinazioni nel mondo – la risposta è sì. Il fenomeno ha anche un nome: “sindrome del turista”, ovvero la tendenza a comportarsi in modo più impulsivo o fuori dagli schemi quando si è lontani da casa. Lo studio, basato su un sondaggio condotto dall’azienda su oltre 1.200 viaggiatori, analizza abitudini e comportamenti dei turisti durante i viaggi, rivelando un aspetto sorprendente e talvolta controverso dell’esperienza di viaggio. Più della metà dei turisti cambia comportamento in vacanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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