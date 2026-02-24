Uno studio matematico spiega perché le melodie sono orecchiabili E conferma il limite dell’AI creativa

Un recente studio matematico dimostra che le melodie risultano orecchiabili a causa di pattern ricorrenti e strutture precise. La ricerca analizza le sequenze sonore di artisti come Annalisa ed Emma, evidenziando come le formule numeriche influenzino la percezione. La scoperta mette in discussione la creatività dell’intelligenza artificiale, che fatica a replicare queste complesse ripetizioni. La domanda resta: quanto può davvero imitare l’AI i meccanismi che rendono una canzone memorabile?

Quanto orecchiabile l’ultima di Annalisa?E quella di Emma? Ma cosa significa “orecchiabile”? Ve ne parlo in merito a un recente lavoro che spiega come la matematica possa spiegare perché alcune melodie risultano immediatamente orecchiabili (non è novità, tra poco vi spiego perché, ma prendo la notizia perché è un buono spunto per ragionare nell’era dell’AI). Olga Ibragimova e Chrystopher L. Nehaniv, ricercatori dell’Università di Waterloo hanno applicato la teoria delle simmetrie alle frasi musicali, trattando le melodie come strutture trasformabili (trasposte, invertite o percorse al contrario per intenderci) senza perdere identità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mangiarsi le unghie e procrastinare: uno studio spiega perché sono meccanismi di sopravvivenza. Il cervello preferisce danni controllati a minacce sconosciuteLo psicologo Charlie Heriot-Maitland, nel suo libro

Perché c’è chi continua a fare scelte sbagliate? Lo spiega uno studio dell’Università di BolognaPerché alcune persone persistono in scelte sbagliate nonostante le evidenze contrarie? Una ricerca del Centro di Neuroscienze Cognitive dell’Università di Bologna, basata su studi neuroscientifici, analizza i processi mentali alla base di queste decisioni e fornisce spunti per comprendere meglio i meccanismi che influenzano il nostro comportamento.