A Napoli la mostra IMPRINT | The Art of Being Present

A Napoli, dal 23 aprile al 6 maggio, si terrà presso la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo la mostra IMPRINT | The Art of Being Present, curata da Melania Fusaro e Federica Guida. L’esposizione presenta opere che esplorano il tema della presenza e dell’arte attraverso diverse forme e tecniche artistiche. La mostra rimarrà aperta al pubblico per circa due settimane, offrendo un’occasione di approfondimento culturale nella città.

Dal 23 aprile al 6 maggio, presso la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, arriva la mostra IMPRINT The Art of Being Present, a cura di Melania Fusaro e Federica Guida. "Prima del linguaggio, prima della narrazione, prima ancora della storia, esisteva il gesto.Una mano sulla roccia, il pigmento.🔗 Leggi su Napolitoday.it Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano Notizie correlate Alla Galleria360 la mostra "Introducing Art"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Trevisan Art Gallery ospita la mostra "Juliet"Presso Trevisan Art Gallery in occasione della festa di San Valentino si inaugura venerdì 13 febbraio la mostra “Juliet” della illustratrice Chiara... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tutti pazzi per Parthenope. Al MANN di Napoli incontriamo Francisco Bosoletti; Giornata mondiale dell'Arte, le mostre da non perdere in Italia; Per Delia Gonzalez la persuasione è un’arte pericolosa: la mostra alla Galleria Fonti di Napoli; Parthenope. La Sirena e la città. in mostra al Mann di Napoli. Per Delia Gonzalez la persuasione è un’arte pericolosa: la mostra alla Galleria Fonti di NapoliLo spazio della Galleria Fonti di Napoli diventa mise-en-scène: l’artista Gonzalez interroga i meccanismi della persuasione collettiva ... exibart.com Napoli, a Villa Pignatelli l'inaugurazione della mostra d'arte contemporanea Warhol Vs BanskyPassaggio a Napoli vuole essere il racconto di come, a trent’anni di distanza, i due più noti artisti del pianeta hanno subìto il fascino irresistibile di Napoli, di Partenope, di Pompei, del ... ilmattino.it The Art of Creating Abstract Art - facebook.com facebook Con "The Art of Silk" Demna rilegge il foulard di Gucci. Il direttore creativo reinterpreta 10 "pezzi" d'archivio #ANSA x.com