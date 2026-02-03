Trevisan Art Gallery ospita la mostra Juliet

La Trevisan Art Gallery apre le sue porte venerdì 13 febbraio per presentare la mostra “Juliet” dell’illustratrice Chiara Sardella. L’evento si svolge in occasione di San Valentino e porta in esposizione le opere dell’artista, che ha scelto di raccontare la storia di Juliet attraverso i suoi disegni. L’inaugurazione attira gli appassionati d’arte e i curiosi, pronti a scoprire i dettagli delle creazioni di Sardella.

Presso Trevisan Art Gallery in occasione della festa di San Valentino si inaugura venerdì 13 febbraio la mostra "Juliet" della illustratrice Chiara Sardella. Dalla storia d'amore di "Romeo e Giulietta" di William Shakespeare nasce JULIET un libretto illustrato che racconta in chiave personale e originale l'amore di Giulietta. Le dieci tavole grafiche dell'illustratrice Chiara Sardella tratte dalla pubblicazione omonima e presentate nella mostra offrono una rilettura visiva della tragedia shakespeariana, spostando l'asse dalla narrazione classica a una psicologia dell'isolamento. Attraverso un tratto febbrile e vibrante, Chiara Sardella spoglia la storia di ogni scompigliomedievale per approdare a una dimensione onirica.

