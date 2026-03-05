Alla Galleria360 la mostra Introducing Art

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) In un’epoca segnata da immagini continue e da stimoli sovrapposti, “Introducing Art” propone una pausa consapevole: un tempo e uno spazio in cui l’opera d’arte torna a essere incontro diretto, scoperta, primo sguardo. La nuova mostra collettiva negli spazi della Galleria360 riunisce una selezione di artisti internazionali che, attraverso linguaggi differenti, esplorano il momento in cui l’arte si presenta a noi: l’istante iniziale in cui un colore, una forma o un dettaglio aprono un varco nella percezione quotidiana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Regaliamo arte, mostra collettiva a Craving art - art gallery

"San Valentino 2026", dal 12 al 18 febbraio la mostra alla Melograno Art GalleryTaratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Dal 12 al 18...

Contenuti utili per approfondire Alla Galleria360.

Discussioni sull' argomento Mostra Georg Baselitz al Museo Novecento di Firenze; Interi sarà presente alla mostra Il Sacro nell’Arte questa primavera a Firenze; Restaurato il Trittico di Spinello Aretino: in mostra alla Galleria dell’Accademia di Firenze; Nanni Balestrini e la rivolta illustrata in mostra alla Frittelli Arte Contemporanea di Firenze.

SOCIAL HOUSING, ALLA MANIFATTURA TABACCHI DI FIRENZE 39 ALLOGGI ENTRO IL 2027. I dettagli nell'articolo. - facebook.com facebook