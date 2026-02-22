I City Angels lasciano Ancona | Erano rimasti pochi volontari

I City Angels abbandonano Ancona a causa della diminuzione dei volontari disponibili. Dopo quasi quattro anni di attività, il gruppo ha deciso di chiudere la sezione locale, lasciando senza supporto i progetti contro il degrado e il bullismo. La decisione deriva dalla difficoltà di reperire nuove risorse umane e dalla riduzione delle persone coinvolte. La sezione dorica aveva avviato diverse iniziative sul territorio, ora sospese definitivamente.

I City Angels lasciano Ancona. Il gruppo di volontari che avevano aperto una sezione nel capoluogo dorico, portando avanti le linee dell'associazione milanese fondata da Mario Furlan, per combattere il bullismo, il degrado e la povertà, ha chiuso i battenti e con loro se ne vanno anche le iniziative messe in piedi in quasi quattro anni di presenza. Sul sito nazionale dell'associazione non c'è più la città di Ancona tra quelle presenti. La chiusura e arriva con il nuovo anno. "Erano rimasti pochi volontari – spiega Furlan – che non riuscivano a garantire le uscite settimanali che il gruppo richiede.