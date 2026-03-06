Il 41° Rally Montecatini Terme e Valdinievole si svolgerà il 7 e 8 marzo, coinvolgendo diverse forze organizzative e un percorso più esteso rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si concentrerà sul territorio, con attenzione particolare agli aspetti logistici e alle prove speciali. La collaborazione tra gli organizzatori e le autorità locali sarà centrale per la buona riuscita dell’evento.

Una nuova sinergia organizzativa, un percorso ampliato e una sempre attenta centralità del territorio rappresentano senza dubbio gli aspetti più significativi della 41esima edizione del Rally Montecatini Terme e Valdinievole, in programma il 7 e 8 marzo. L’attesa si sta per concludere, tra l’entusiasmo generale e gli ultimi preparativi che entrano nel vivo. Come sempre presente, ai nastri di partenza, c’è Gianni Lazzeri, storico deus ex machina della Laserprom 015, realtà altrettanto storica e punto di riferimento organizzativo di un evento che è stato presentato alla stampa e alle autorità nel corso di un incontro tenutosi negli scorsi giorni presso la Sala del Consiglio del Comune di Montecatini Terme, in via Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È iniziato il conto alla rovescia. Montecatini e la Valdinievole pronte a riaccendersi con il rally

Il cavaliere bianco delle Terme: "Pronti per rilanciare Montecatini"

Motori accesi in Valdinievole: torna il grande rally

