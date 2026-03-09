Razzini vince il Montecatini terme e Valdinievole

Nel fine settimana, Marcello Razzini ha partecipato al rally a Montecatini Terme e Valdinievole, trasformando un semplice test preparatorio in una vittoria. La gara si è svolta tra le strade di queste località, con Razzini che ha concluso in prima posizione. La competizione ha offerto momenti di grande intensità, confermando la sua presenza come protagonista nel circuito.

Il pilota di Parma apre il 2026 con una netta vittoria assoluta, rifilando distacchi importanti ad un'agguerrita concorrenza. È stato un fine settimana a dir poco spumeggiante per Marcello Razzini che ha trasformato quello che doveva essere solamente un test, in ottica di futuro rientro tra i protagonisti dell'International Rally Cup, in un'apoteosi ricca di incredibili emozioni. Il pilota di Parma ha vinto la quarantunesima edizione del Rally Montecatini Terme e Valdinievole, alla sua prima presenza su queste strade, e lo ha fatto con una prestazione solida e concreta, prendendo il comando delle operazioni dalla quarta speciale, senza mai mollarlo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

