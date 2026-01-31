Sport e inclusione sociale | procedono a ritmo serrati i lavori per il nuovo mini-palazzetto della zona orientale

Questa mattina i lavori per il nuovo mini-palazzetto nella zona orientale di Salerno sono ripartiti a pieno ritmo. Gli operai stanno costruendo il centro polifunzionale di fronte al Parco del Mercatello, parte del progetto del Pnrr dedicato allo sport e all’inclusione sociale. La struttura promette di diventare un punto di riferimento per tutta la comunità, offrendo uno spazio per attività sportive e sociali. I lavori procedono rapidamente, e si spera che l’opera sia pronta nel più breve tempo possibile.

Prende forma il nuovo Centro Polifunzionale di fronte al Parco del Mercatello a Salerno, realizzato nell'ambito del Pnrr Missione 5 "Sport e inclusione sociale". La struttura sita tra Mercatello e Mariconda è di 3mila metri quadrati, con una tribuna coperta e una struttura moderna: andrà ad affiancarsi all’altra realtà che sorgerà nell’ex area D’Agostino, a Brignano, dove sorgeranno per l'appunto il Centro Polifunzionale e il Parco Naturalistico. Con un finanziamento pari a 3 milione di euro, dunque, entro marzo, dovrebbe essere ultimato il mini-palazzetto dello sport della zona orientale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A San Lazzaro è stato inaugurato il nuovo mini-palazzetto dedicato al Campus Kid, intitolato a Nerio Zanetti, figura storica della Zinella Volley.

L'associazione Kekambas promuove il mini rugby e il mini calcio all'oratorio dei Santi Protomartiri Romani, nella zona Aurelio.

