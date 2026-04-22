A Melpignano la Liberazione è donna | voci internazionali tra resistenze e Mediterraneo

A Melpignano si svolge un evento dedicato alla Liberazione, che si presenta come un momento di canto collettivo con partecipanti provenienti da diverse parti del mondo. L’iniziativa si concentra sulla prospettiva femminile, coinvolgendo voci internazionali che condividono il tema della resistenza e del Mediterraneo. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando pubblico locale e visitatori.

MELPIGNANO - A Melpignano, la Liberazione torna a farsi canto collettivo con una prospettiva internazionale, corale e, soprattutto, al femminile. L’edizione 2026 trasforma il 25 aprile in un grande laboratorio di partecipazione civica e dialogo interculturale, mettendo al centro le voci delle.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

L’arte dialoga con il mondo del lavoro. A Verona due giorni di incontri tra impresa, università e voci internazionaliVerona, 23 marzo 2026 – Fare poesia per creare spazi di condivisione per la libera circolazione delle idee che mettano al centro la persona in ogni...

Caso Abate: tra marijuana e voci su una donna, la Chiesa taceL’inchiesta che coinvolge l’Abate di San Benigno ha preso una piega inaspettata a seguito della circolazione di indiscrezioni riguardanti la presenza...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: A Melpignano il 25 è Festa d’Aprile: la Liberazione diventa voce femminile e ponte mediterraneo; MELPIGNANO, La Liberazione È Donna: Per Il 25 Aprile 2026 Una Festa D’aprile Tra Resistenze E Mediterraneo; A Melpignano il 25 aprile diventa voce di donne e popoli, la Resistenza che unisce il Mediterraneo; NICOLA PIOVANI al Palatour (24 aprile 2026).

A Melpignano la Liberazione è donna: voci internazionali tra resistenze e MediterraneoMELPIGNANO - A Melpignano, la Liberazione torna a farsi canto collettivo con una prospettiva internazionale, corale e, soprattutto, al femminile. L’edizione 2026 trasforma il 25 aprile in un grande ... lecceprima.it

Melpignano, la Liberazione è donna: per il 25 aprile una Festa d’Aprile tra resistenze e mediterraneoMELPIGNANO (Lecce) – A Melpignano, in provincia di Lecce, la Liberazione torna a farsi canto collettivo, ma con una prospettiva nuova: internazionale, corale e, soprattutto, al femminile. L’edizione ... corrieresalentino.it

, ’ ò A Melpignano, in provincia di Lecce, la Liberazione torna a farsi canto collettivo, ma con una prospettiva nuova: internazionale, cor - facebook.com facebook