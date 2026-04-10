Caso Abate | tra marijuana e voci su una donna la Chiesa tace

Un’indagine giudiziaria coinvolge un religioso di un quartiere della città. Le notizie che circolano indicano che tra le accuse ci sarebbero l’uso di marijuana e voci su una donna legata alle vicende. Finora, le autorità non hanno rilasciato commenti ufficiali e la Chiesa locale non ha commentato la situazione. La vicenda resta sotto osservazione, con dettagli ancora da chiarire.

L’inchiesta che coinvolge l’Abate di San Benigno ha preso una piega inaspettata a seguito della circolazione di indiscrezioni riguardanti la presenza di una donna nelle vicende giudiziarie. La figura femminile citata, descritta come un’amica del sacerdote che si occupava della cura degli animali nel recinto alle porte di Ozegna, è stata finora oggetto di tentativi di screditamento volti a dipingerla come una seduttrice, realtà che i fatti smentiscono categoricamente. La gestione della crisi nella diocesi di Ivrea. Dopo il coinvolgimento dei Carabinieri, la Curia ha adottato una linea di comunicazione che molti osservatori considerano obsoleta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Abate: tra marijuana e voci su una donna, la Chiesa tace Weekend tra musica, storia e voci invisibili da riscoprire per celebrare la “donna” a SpoltoreLe iniziative, promosse dall'amministrazione comunale in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, offrono una riflessione... Voci su Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello su Canale 5 con Ilary Blasi dopo il caso SignoriniSarà un Grande Fratello tutto nuovo quello di Canale 5, la cui nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi dopo la rinuncia di Alfonso Signorini,... Argomenti più discussi: Gatti, droga e inchieste: il parroco di Bosconero e abate di Fruttuaria a San Benigno è sparito; Cherchez la femme, la macchina del fango contro l'Abate; Tra Castellammare, Sant'Antonio Abate e Santa Maria la Carità la task force di Pasqua: arresti e denunce; Don Mario Viano scomparso da 15 giorni. I 26 gatti pregiati e la marijuana in canonica: il giallo del parroco 39enne. Sant’Antonio Abate, liquore alla marijuana in casa, arrestato 24enneCocaina rosa, francobolli di LSD, svapo stupefacente, droga dello stupro e polvere di funghi allucinogeni, all'interno della casa di un 24enne di Sant’Antonio Abate. I carabinieri, nel corso della ... ilmattino.it Dopo il caso del prelievo perso al Sant'Antonio Abate l'Asp cerca ora i responsabili - facebook.com facebook