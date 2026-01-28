In primavera a Bari i cassonetti intelligenti | Sessanta postazioni a Madonnella

A Bari, in zona Madonnella, arrivano i nuovi cassonetti intelligenti. Sono sessanta e serviranno a migliorare la raccolta differenziata. La primavera sarà il momento di testarli e capire se funzionano davvero. I residenti si aspettano un cambiamento più semplice e pulito nella gestione dei rifiuti urbani.

La primavera porterà, nelle zone più centrali di Bari, i nuovi cassonetti 'intelligenti' per la raccolta dei rifiuti, anche differenziati. La conferma è arrivata dall'assessora comunale all'Ambiente, Elda Perlino nel corso di un'audizione in Commissione Trasparenza a Palazzo della Città.

