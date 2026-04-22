A Gaza campi profughi infestati da parassiti ratti e pulci Il primario di pediatria | Ogni giorno casi di infezioni

Nella striscia di Gaza, i campi profughi sono caratterizzati da condizioni di estrema promiscuità e carenza di servizi igienici e acqua potabile. In queste aree, ratti, pulci e altri parassiti sono molto presenti e rappresentano un problema di salute pubblica. Il primario di pediatria ha riferito che ogni giorno si registrano numerosi casi di infezioni tra i residenti, in particolare tra i bambini.

Nella promiscuità dei campi profughi di Gaza, dove migliaia di persone vivono ammassate senza acqua, né servizi igienici sufficienti, ratti, pulci e altri parassiti proliferano, aggravando le condizioni di una popolazione provata da oltre due anni di guerra. All’ospedale Al-Aqsa, nel centro di Gaza, il primario del reparto di pediatria Hani al-Flait spiega che il suo team si trova quotidianamente a dover affrontare casi di infezioni cutanee, in particolare di scabbia. Magyar spegnerà i tg di Stato per ‘disintossicazione’: una nuova arma? Mi viene in mente un altro esempio Altro schiaffo a Trump in vista del midterm, la Virginia approva la ridefinizione dei collegi elettorali: i Repubblicani rischiano di perdere 4 seggi “Trump ha chiesto l’uso dei codici nucleari contro l’Iran”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Gaza campi profughi infestati da parassiti, ratti e pulci. Il primario di pediatria: “Ogni giorno casi di infezioni” Notizie correlate Gaza, riaperto il valico di Rafah: “Ogni giorno passeranno 50 persone da e verso l’Egitto”. Media: “Israele uccide un bimbo di 3 anni”A quasi due anni dalla sua chiusura, il valico di Rafah è stato riaperto per l’ingresso e l’uscita dei residenti della Striscia di Gaza. Via Norvegia, Asia Usb: "Cassonetti rotti e spazzatura ovunque, ratti e parassiti si moltiplicano""A 8 anni di distanza dalla prima e dalla seconda Giunta comunale a guida Conti i problemi delle case popolari e dei quartieri all’interno dei quali... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Donne marchiate a Jenin. Barghouti picchiato in cella; A Gaza campi profughi infestati da parassiti, medico: Ogni giorno casi di infezioni; A Gaza campi profughi infestati da parassiti, medico: Ogni giorno casi di infezioni; I palestinesi sei mesi dopo: ancora morte e disperazione. A Gaza si continua a morire: Israele sta violando gli impegniMentre 1,7 milioni di persone vivono ancora in campi profughi privi di servizi igienici e dove gli allagamenti sono frequenti, la fine delle ostilità non c’è stata: raid aerei, bombardamenti di artigl ... editorialedomani.it A Gaza campi profughi infestati da parassiti, medico: Ogni giorno casi di infezioniIl pediatra Hani al-Flait: A cio' si aggiunge la carenza di cure adeguate per queste malattie ... msn.com A Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, i campi per gli sfollati sono oggi circondati da cumuli di rifiuti e detriti che aggravano le condizioni sanitarie. Secondo le stime di UNDP, UNEP e UNOSAT, il conflitto ha generato circa 57–70 milioni di tonnellate di maceri x.com Gaslini ad Amman, dieci bambini salvati nel mezzo della guerra Dieci interventi. Zero decessi. Bambini tra i 2 mesi e i 15 anni, provenienti da Gaza, Siria, Cisgiordania e dai campi profughi giordani. Il team di cardiochirurgia pediatrica dell'Istituto Giannina - facebook.com facebook