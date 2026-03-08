Via Norvegia Asia Usb | Cassonetti rotti e spazzatura ovunque ratti e parassiti si moltiplicano

In via Norvegia, Asia Usb denuncia cassonetti rotti e spazzatura abbandonata ovunque, con ratti e parassiti che si moltiplicano. A otto anni dalla prima e dalla seconda Giunta comunale a guida Conti, i problemi legati alle case popolari e ai quartieri circostanti restano invariati. Basta un semplice giro tra gli edifici per constatarlo.

"A 8 anni di distanza dalla prima e dalla seconda Giunta comunale a guida Conti i problemi delle case popolari e dei quartieri all'interno dei quali sono ubicati rimangono gli stessi, basta fare un giro tra gli edifici per verificare la veridicità delle cose che affermiamo". E' il sindacato Asia Usb a sottolineare la situazione dell'edilizia popolare composta da un elenco di criticità "lungo e reiteratamente evidenziato dai cittadini e dal nostro sindacato all'amministrazione comunale, all'Apes e anche alla Geofor". "Più di 180 case popolari chiuse per mancanza di manutenzioni con le quali potrebbero essere assegnate agli oltre 900...