Gaza riaperto il valico di Rafah | Ogni giorno passeranno 50 persone da e verso l’Egitto Media | Israele uccide un bimbo di 3 anni

Dopo mesi di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto è stato riaperto. Ora, ogni giorno, circa 50 persone potranno attraversarlo per tornare a casa o partire. La notizia dà una boccata d’ossigeno ai residenti, che aspettavano questa apertura da tempo. Nel frattempo, le tensioni continuano: fonti israeliane riferiscono di un bambino di 3 anni ucciso in un’operazione militare. La situazione resta difficile e fragile.

A oltre dieci mesi dalla sua chiusura il valico di Rafah è stato riaperto per l’ingresso e l’uscita dei residenti della Striscia di Gaza. Secondo i media statali del Cairo attraverso il principale check point al confine tra l’enclave palestinese e l’Egitto “cinquanta persone entreranno a Gaza dall’Egitto e cinquanta persone arriveranno da Gaza, nei primi giorni di operatività del valico”. “A partire da questo momento, e in seguito all’arrivo delle squadre Eubam per conto dell’Unione Europea, il valico è aperto al movimento dei residenti, sia in entrata che in uscita”, ha confermato un funzionario israeliano, riferendosi alla missione europea di assistenza alle frontiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina a Gaza un bambino di soli 3 anni è stato ucciso durante un raid delle forze israeliane nel sud della regione.

