A Formigine la tappa del Giro d’Italia per la Pace

Si è tenuto questa mattina, mercoledì 22 apriile, a Formigine il passaggio del "Giro d’Italia per la Pace 2026", l'iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace che sta attraversando l’intera penisola per promuovere la cultura del dialogo. La città è diventata.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Petta: “Baronissi aderisce al Giro d’Italia per la Pace: una tappa per costruire futuro e fraternità”Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi sceglie di essere protagonista di un grande messaggio nazionale di speranza e responsabilità.

Leggi anche: Giro d’Italia per la Pace. L’adesione del Comune

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Venti studenti tedeschi a Formigine grazie al gemellaggio con Verden; Prossime Gare dal 7 Aprile al 12 Aprile 2026.