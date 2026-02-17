Giro d’Italia per la Pace L’adesione del Comune

Il Comune di Castel San Pietro ha deciso di sostenere il Giro d’Italia per la Pace, un evento nazionale che si svolge in tutta Italia. La motivazione deriva dalla volontà di promuovere valori di pace e unità, in occasione dell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi. La giunta comunale ha approvato una delibera ufficiale, rendendo Castel San Pietro una delle tappe simboliche dell’iniziativa. La partecipazione del Comune si traduce anche in un coinvolgimento attivo delle scuole locali, che organizzeranno eventi collaterali lungo il percorso.

Castel San Pietro ‘maglia rosa’ per la Pace. Con una delibera di Giunta, il Comune termale ha ufficialmente aderito al Giro d’Italia per la Pace, un’iniziativa a livello nazionale che celebra un doppio, significativo anniversario: l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, e i quarant’anni di attività del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Questa adesione, si legge nel comunicato stampa emesso dal comune, "non è un semplice atto formale, ma il motore di un progetto più ampio denominato ‘ Pace in Comune ’", che si sostanzierà attraverso un ciclo di incontri e riflessioni che mira a trasformare la teoria del dialogo in pratica di cittadinanza attiva, con un chiaro obiettivo, quello di sensibilizzare la comunità locale sui temi della giustizia sociale e dei diritti umani, partendo dalla consapevolezza che la pace non è una condizione statica ma piuttosto un processo che richiede partecipazione e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

