Baronissi ha deciso di partecipare al Giro d’Italia per la Pace, un gesto che mira a promuovere la solidarietà tra le comunità. La città si impegna a usare la corsa ciclistica come occasione per rafforzare il senso di unità, con un evento che coinvolgerà centinaia di spettatori lungo il percorso. La partecipazione vuole anche lanciare un messaggio forte contro la guerra e per un futuro di convivenza. La tappa simbolica si svolgerà proprio nel centro storico, dove le persone si raduneranno per seguire il passaggio del giro.

Tempo di lettura: 3 minuti Baronissi sceglie di essere protagonista di un grande messaggio nazionale di speranza e responsabilità. Con delibera di Giunta comunale è stato approvato l’adesione ufficiale al Giro d’Italia per la Pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, e la partecipazione attiva con l’organizzazione di una tappa sul territorio cittadino. L’iniziativa, che attraverserà l’Italia come un grande percorso simbolico e civile, nasce per “costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace” fondata sulla cura delle persone, dell’umanità e del pianeta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Petta: “Baronissi aderisce al Giro d’Italia per la Pace: una tappa per costruire futuro e fraternità”

Approfondimenti su petta baronissi

Anna Petta, sindaca di Baronissi e membro del Consiglio Nazionale di ALI, ha annunciato la sua adesione all’appello del comitato per il NO al referendum sulla riforma della giustizia.

Il Comune di Baronissi, attraverso la Sindaca Anna Petta, ha annunciato la propria adesione all’appello del comitato per il NO al referendum sulla giustizia.

Ultime notizie su petta baronissi

Argomenti discussi: Comune di Baronissi, lunedì 16 febbraio 2026: Luca Trapanese presenta il libro Storia di una famiglia imperfetta - Punto!.

Comunali a Baronissi: Pd ed Azione con Petta, Fdi promette battagliaDopo una lunga fase di stallo si infiamma la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Baronissi in programma a giugno. Il Pd provinciale, dopo un «confronto serrato e sincero» ... ilmattino.it

Baronissi, il Sindaco Anna Petta : "Per la prima volta, dall’Unità d’Italia nel 1861, il nome di una donna è affisso all’albo dei Sindaci e dei Podestà del Comune di Baronissi. Per me è un onore fortissimo, che vivo con profondo senso di responsabilità e di mis - facebook.com facebook