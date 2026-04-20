Per Prince piovono lacrime e gadget Viaggio a Paisley Park 10 anni dopo

A dieci anni dalla scomparsa dell’artista, si torna a visitare Paisley Park, il complesso che ne custodisce l’eredità. Durante una visita, una donna cinquantenne indossa una felpa dei Denver e commenta con il marito il problema del fentanyl, riferendosi probabilmente a una perdita personale. Nel corso della giornata, si susseguono momenti di emozione e ricordo, tra lacrime e gadget commemorativi dell’artista.

"Maledetto fentanyl" sussurra all’orecchio del marito la cinquantenne con la felpa dei Denver Broncos mentre sullo schermo dello Studio A di Paisley Park un Prince anni Duemila omaggia George Harrison, sotto ai riflettori della Rock and Roll Hall of Fame, impreziosendo con il suo assolo passato alla storia While my guitar gently weeps. Già, maledetto fentanyl che la mattina del 21 aprile di dieci anni fa s’è preso i diamanti e le perle di un’esistenza straordinaria lasciando solo un corpo esanime davanti alla cabina dell’ascensore del quartier generale-mausoleo da 10 milioni di dollari voluto dall’uomo di Purple rain (proprio con le royalties di quell’album) sedici miglia a sud-ovest di Minneapolis, ad Hanhassen.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per Prince piovono lacrime (e gadget). Viaggio a Paisley Park, 10 anni dopo Notizie correlate Come sta Vezzosi, svenuto dopo un colpo al volto davanti alla mamma in lacrime al Viola ParkAttimi di grande paura al Viola Park durante Fiorentina-Sassuolo per un duro colpo subito da Vezzosi al volto. Moby Prince, 35 anni dopo: Livorno si unisce per le 140 vittimeLe autorità religiose e i cittadini si preparano a onorare la memoria delle 140 vittime della strage del Moby Prince attraverso una serie di momenti...