Secondo alcune fonti, il principe Filippo avrebbe combattuto un tumore al pancreas per otto anni. Prima di morire, avrebbe consumato un’ultima birra in segreto. La Regina non era accanto a lui al momento della morte e si sarebbe infuriata apprendendo la notizia. Per gli archivi ufficiali del Regno Unito, il decesso è stato dichiarato come conseguenza dell’età avanzata.

Per il mondo intero, e per i registri ufficiali del Regno Unito, il principe Filippo si è spento serenamente per “vecchiaia”. Una dicitura che all’epoca, il 9 aprile 2021, apparve del tutto coerente con l’età veneranda del duca di Edimburgo, deceduto nel Castello di Windsor a 99 anni. Tuttavia, dietro l’ufficialità della Corona britannica si celava un segreto medico custodito gelosamente per quasi un decennio. A svelare la reale cartella clinica del principe consorte è una nuova e attesissima biografia intitolata “Queen Elizabeth II: A Personal History”, firmata dall’autorevole storico britannico Hugo Vickers. Nel libro emerge una verità sorprendente: Filippo ha convissuto in totale riserbo con un tumore al pancreas per otto lunghissimi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il principe Filippo aveva un tumore al pancreas da 8 anni, si è fatto un’ultima birra di nascosto prima di morire. La Regina non era con lui nel momento della morte, si è infuriata quando l’ha saputo”: i retroscena

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