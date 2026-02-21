A Verona si rinnova tra filiera corta e inclusione il modello dell' unico ristorante universitario a km zero in Italia

A Verona, il modello di ristorante universitario a km zero si aggiorna grazie all’introduzione di prodotti locali e iniziative per l’inclusione sociale. La struttura, situata nel cuore della città, coinvolge studenti e agricoltori nel rispetto della filiera corta. La cucina utilizza ingredienti freschi e sostenibili, promuovendo un consumo consapevole. L’attenzione all’ambiente e alla comunità rafforza l’identità del locale, che resta un esempio per altre realtà universitarie. La rinnovata proposta si rivolge a studenti e cittadini.

Nuovo protocollo tra Coldiretti, Esu e la cooperativa Panta Rei: oltre 58 mila pasti in due anni, sostegno agli studenti e riqualificazione del quartiere Filippini nel Bilancio 2026 del Comune Nel centro storico di Verona si rinnova l'esperienza dell'unico ristorante universitario a chilometro zero in Italia. In Galleria Filippini è stato presentato giovedì 19 febbraio il nuovo protocollo d'intesa che consolida la collaborazione tra Coldiretti Verona, Esu Verona e la Cooperativa sociale Panta Rei, cui dal 7 gennaio è affidata la gestione operativa della cucina del Mercato Coperto di Campagna Amica e della mensa universitaria.