A Castiglion Fiorentino si respira già aria di Palio

A Castiglion Fiorentino si svolge già l’attesa per il Palio, con il servizio della clinica veterinaria “Il Ceppo” e l’ambulanza veterinaria confermati. La presenza di queste strutture garantisce assistenza durante le manifestazioni e le attività legate all’evento. La clinica veterinaria e il servizio di ambulanza continuano a essere operativi, assicurando supporto agli animali coinvolti e ai partecipanti.

Arezzo, 7 marzo 2026 – . Riconfermato il servizio della clinica veterinaria “Il Ceppo” e il servizio di ambulanza veterinaria. Dopo la nomina di Pierpaolo Mangani a ricoprire il ruolo di magistrato del Palio dei Rioni edizione 2026, è stato anche riconfermato il servizio della clinica veterinaria “Il Ceppo” e il servizio di ambulanza veterinaria per il Palio dei Rioni in programma il prossimo 21 giugno. Un impegno fortemente voluto, quello dell’Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino, per la salute e la tutela dei cavalli del Palio, per il quale non sono mai state risparmiate forze e investimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

