Questa mattina, a Castiglion Fiorentino, le autorità hanno confermato che sono salite a 102 le colonie di gatti randagi censite nel territorio. Una cifra in continua crescita che riflette l’impegno del Comune nel monitorare e gestire il problema.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Ad oggi, sono 102 le colonie feline censite nel comune di Castiglion Fiorentino. Dopo due anni dall’istituzione della delega “Tutela degli Animali”, conferita all’assessore Francesca Sebastiani, le colonie feline sono passate da 40 a 102. “Il censimento di una colonia ha un duplice scopo” – spiega l’assessore Sebastiani – “da una parte teniamo sotto controllo le nascite, infatti i gatti appartenenti alla colonia possono essere sterilizzati e chippati dal distretto veterinario; dall’altra grazie al riconoscimento della colonia sia garantisce maggiore tutela ai gatti e di tutela igienico-ambientale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sono salite a 102 le colonie feline a Castiglion Fiorentino

Approfondimenti su Castiglion Fiorentino Colonie

Il benessere animale è un tema sempre più presente nel dibattito pubblico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Castiglion Fiorentino Colonie

Argomenti discussi: L'irresistibile ascesa della Polonia che ha più oro della Bce (ed entra nella top ten mondiale); Correre per chilometri a 15 gradi sotto zero, la storia di Marco di Fermignano; Polonia, grande voglia di lingotti d’oro: Varsavia ha più riserve della BCE e un piano da 700 tonnellate.

oggi a Castiglion Fiorentino per un nuovo incontro con le aziende agricole, grazie all’Assessore Francesca Sebastiani per la sua presenza ed il suo contributo. I nostri momenti di confronto proseguono senza sosta, ascolto, aggiornamento e presenza cost facebook