Sono salite a 102 le colonie feline a Castiglion Fiorentino
Questa mattina, a Castiglion Fiorentino, le autorità hanno confermato che sono salite a 102 le colonie di gatti randagi censite nel territorio. Una cifra in continua crescita che riflette l’impegno del Comune nel monitorare e gestire il problema.
Arezzo, 29 gennaio 2026 – Ad oggi, sono 102 le colonie feline censite nel comune di Castiglion Fiorentino. Dopo due anni dall’istituzione della delega “Tutela degli Animali”, conferita all’assessore Francesca Sebastiani, le colonie feline sono passate da 40 a 102. “Il censimento di una colonia ha un duplice scopo” – spiega l’assessore Sebastiani – “da una parte teniamo sotto controllo le nascite, infatti i gatti appartenenti alla colonia possono essere sterilizzati e chippati dal distretto veterinario; dall’altra grazie al riconoscimento della colonia sia garantisce maggiore tutela ai gatti e di tutela igienico-ambientale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
