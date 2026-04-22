a cannes si aggiungono altri titoli sempre senza italia

A Cannes, anche quest'anno, la selezione ufficiale della competizione non include film italiani. Come annunciato durante la conferenza stampa del 9 aprile, sono stati aggiunti nuovi titoli alla lista, ma nessuno di questi proviene dall’Italia. La manifestazione si svolgerà con una panoramica di pellicole provenienti da vari paesi, senza rappresentanti italiani tra i film scelti. La selezione complessiva comprende ora ulteriori titoli oltre a quelli già annunciati.

Come annunciato nella conferenza stampa del 9 aprile si aggiungono altri titoli a completare la selezione della competizione del Festival di Cannes, ma neanche tra questi c'è spazio per l'Italia. Si tratta di PAPER TIGER di James GRAY per il concorso principale, film che concorrerà quindi per la Palma d'Oro. Interpretato da Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller, per Variety che riporta la sinossi della trama si tratta di un crudo thriller poliziesco che segue le vicende di due fratelli che cercano di realizzare il sogno americano, finendo però "coinvolti in un piano che si rivela troppo bello per essere vero". Mentre per Un Certain Regard si aggiungono l'horror vittoriano VICTORIAN PSYCHO di Zachary WIGON; MÉMOIRE DE FILLE (A Girl's Story) di Judith GODRÈCHE e TITANIC OCEAN di Konstantina KOTZAMANI.🔗 Leggi su Lanazione.it

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