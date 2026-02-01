Sostituto Di Lorenzo continua il casting del Napoli | altri tre nomi si aggiungono alla lista

Il Napoli lavora senza sosta per trovare un sostituto di Giovanni Di Lorenzo, fuori causa per infortunio. Nei prossimi giorni la società dovrebbe chiudere il mercato con altri tre nomi, mentre l’infortunio del capitano complica le strategie della squadra. La situazione si fa sempre più tesa, e i tifosi aspettano novità ufficiali.

Si prevedono ultimi giorni bollenti in casa Napoli per la chiusura del calciomercato invernale. L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, l’ennesimo della stagione, complica nuovamente i piani della società azzurra. Diversi i nomi sondati dagli azzurri in queste ore, ora si aggiungono tre conoscenze della Serie A alla lista: Van der Brempt, Castagne e Calabria. Mercato Napoli, novità per il sostituto del capitano: le ultime. Ore calde per il Napoli, che si trova a dover fare i conti con un nuovo stop. Questa volta a fermarsi è il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo è uscito anzitempo nella gara contro la Fiorentina e si teme un lungo ko, causa l’interessamento del ginocchio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

