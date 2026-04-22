87° Giro dell' Appennino torna la storica corsa ciclistica organizzata dall' Us Pontedecimo

Domenica 26 aprile si terrà la 87ª edizione del Giro dell'Appennino, una delle corse ciclistiche più tradizionali della regione. L'evento è organizzato dall'Us Pontedecimo Ciclismo e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse aree. La competizione attraversa i percorsi dell’Appennino, con diverse salite e tratti pianeggianti. La corsa rappresenta un appuntamento fisso nel calendario degli appassionati di ciclismo locale.

Domenica 26 aprile torna l'appuntamento con il Giro dell'Appennino, la storica corsa organizzata dall'Us Pontedecimo Ciclismo. La gara prenderà il via da Arquata Scrivia per poi scendere verso Genova attraverso l'Appennino ligure-piemontese: una splendida occasione per ammirare il passaggio dei.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Podismo - La corsa, organizzata dall’Uisp, ha visto la partecipazione di oltre 6000 atleti. Half Marathon, la festa di Firenze. Ekidor e la Lucaci protagonistiE’ stata una festa di colori e di sorrisi per le vie del centro di Firenze l’edizione 2026 dell’Half Marathon Firenze con il serpentone degli oltre... La corsa ciclistica più antica al mondoLa Milano-Sanremo, che si terrà sabato, è la più famosa corsa ciclistica italiana di un giorno, ed è una corsa storica e pluricentenaria, la cui... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giro dell’Appennino, il tracciato della 87° edizione: 196 km, quasi 3mila metri di dislivello e 5 gran premi della montagna; 87° Giro dell’ Appennino; Giro dell’Appennino 2026, le tappe. Si parte il 26 aprile: scorpacciata di salite, nuovo arrivo alla Foce; Ciclismo, presentato il Giro dell’Appennino con la novità dell’arrivo alla Foce. Giro dell’Appennino 2026, le tappe. Si parte il 26 aprile: scorpacciata di salite, nuovo arrivo alla FoceGiro dell’Appennino 2026, si correrà domenica 26 aprile. Tante salite per un dislivello complessivo di 2.898 metri. Mancheranno le squadre della categoria ... ilsecoloxix.it Giro dell'Appennino 2026: percorso e orari del passaggio dei ciclisti, l'arrivo al waterfrontLa gara organizzata dall'Us Pontedecimo all'87esima edizione: 196 chilometri di pura adrenalina, 2.898 metri di dislivello e arrivo in volata in corso Marconi ... genovatoday.it Max Verstappen ha dimostrato di essere molto veloce anche tra le GT, al punto da non effettuare nemmeno un giro in qualifica per motivi legati al Balance of Performance. Lo stesso 4 volte campione del mondo della Red Bull ha ammesso di aver voluto guida - facebook.com facebook Cristian Chivu celebra la sua Inter dopo la 2ª rimonta nel giro di 10 giorni contro il Como x.com