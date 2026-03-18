La Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica al mondo, si disputa da 150 anni. La gara si svolge oggi tra Rho e Superga, attraversando le strade della regione. Nonostante la lunga tradizione, la corsa fatica a trovare una propria stabilità e continuità nel calendario ciclistico attuale. La manifestazione mantiene intatto il suo fascino storico, ma si trova di fronte a sfide organizzative e di partecipazione.

La Milano-Sanremo, che si terrà sabato, è la più famosa corsa ciclistica italiana di un giorno, ed è una corsa storica e pluricentenaria, la cui prima edizione fu nel 1907. Molto più antica, seppur assai meno famosa e prestigiosa, è però la Milano-Torino, che si corre oggi, mercoledì 18 marzo, e la cui prima edizione fu nel 1876: è una corsa vecchia quasi quanto il cocktail con cui condivide il nome, la cui prima edizione ci fu quando Alessandro Manzoni era morto da pochi anni, Giuseppe Garibaldi era vivo e Albert Einstein ancora doveva nascere. La Milano-Torino ha oggi un’importanza relativa: così come le altre principali corse italiane (tra cui il Giro d’Italia) è organizzata da RCS Sport, e da qualche anno è una corsa preparatoria per la Milano-Sanremo, una sorta di prova generale, seppur diversa per il suo finale in salita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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