44esmio torneo Pino Bottacin la festa del rugby giovanile a Padova

Il torneo “Pino Bottacin” si svolgerà anche quest’anno a Padova il primo maggio, giunto alla sua 44ª edizione. L’evento coinvolge le squadre giovanili di rugby provenienti da diverse regioni e rappresenta una tradizione consolidata nel calendario sportivo locale. La manifestazione si svolgerà sui campi all’aperto e prevede diverse partite nel corso della giornata, attirando appassionati e famiglie.

Tutto pronto per il Torneo Bottacin, in scena come sempre il primo maggio, giunto all’edizione numero 44. Al Centro Geremia, casa del Petrarca Rugby, si disputa la più grande manifestazione di minirugby giovanile d’Italia tra quelle che si sviluppano in una sola giornata.Riservato alle categorie.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Calcio giovanile. Torneo del Mare Adriatico. Brillano i baby del CerviaQuasi 150 squadre di giovani calciatori si sono date battaglia sui campi della Romagna al 10º Torneo del Mare Adriatico: quattro giorni all’insegna... Torna la 'Pisa World Cup': 116 squadre per la 22° edizione del torneo internazionale di calcio giovanilePisa e le città limitrofe ospiteranno la 22esima edizione del torneo di calcio giovanile ‘Pisa World Cup’, in programma da venerdì 3 a lunedì 6...