Calcio giovanile Torneo del Mare Adriatico Brillano i baby del Cervia

Nel territorio romagnolo si è svolto il 10º Torneo del Mare Adriatico, coinvolgendo quasi 150 squadre di giovani calciatori provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è protratta per quattro giorni, offrendo un'occasione di confronto tra squadre e atleti di varie età. Le partite si sono svolte sui campi locali, con molte giovani promesse del calcio in mostra. La competizione ha combinato sport, divertimento e socializzazione in un evento dedicato ai più giovani.

Quasi 150 squadre di giovani calciatori si sono date battaglia sui campi della Romagna al 10º Torneo del Mare Adriatico: quattro giorni all’insegna dello sport, della festa e del divertimento. Il tutto sotto l’organizzazione di Adriasport, coordinata da Giorgia Mariotti, responsabile dei tornei. Durante le vacanze pasquali formazioni provenienti da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Austria e Canada, hanno giocato ininterrottamente sui campi sportivi cervesi e delle zone limitrofe. Tra le tante categorie in gara si sono registrati anche diversi successi delle formazioni ravennati. Nel Girone Oro dei Pulcini 2015 Under11, categoria Gialla, hanno trionfato i ragazzi del Junior Cervia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Torneo del Mare Adriatico. Brillano i baby del Cervia Torneo del Mare Adriatico. In campo 150 squadreSono 150 le squadre di calcio giovanile che si sfidano in Romagna a Pasqua, per contendersi la decima edizione del Torneo del Mare Adriatico. Calcio giovanile: il torneo è dedicato alla categoria Esordienti. Ecco le 24 squadre del Trofeo CimurriTutto pronto per la 23ª edizione del Torneo Città di Reggio Emilia, ovvero il Trofeo Chiarino Cimurri. Temi più discussi: Torneo del Mare Adriatico. In campo 150 squadre; Adriasport inaugura la 10ª edizione del Torneo del Mare Adriatico; Adriasport, ecco i vincitori della 10^ edizione del Torneo del Mare Adriatico, con squadre provenienti da tutta Italia e anche dall'estero; Al via il Torneo del Mare Adriatico di calcio giovanile a Cervia e Cesenatico: 150 squadre in campo fino al 6 aprile. Calcio giovanile. Torneo del Mare Adriatico. Brillano i baby del CerviaQuasi 150 squadre di giovani calciatori si sono date battaglia sui campi della Romagna al 10º Torneo del Mare Adriatico: quattro giorni all’insegna dello sport, della festa e del divertimento. Il ... sport.quotidiano.net Torneo del Mare Adriatico, 148 squadre in campo in Romagna: ecco tutti i risultatiQuattro giorni di calcio, socialità e divertimento sui campi della Romagna per la 10ª edizione del Torneo del Mare Adriatico, la prima grande competizione ... ravennanotizie.it ASD Zognese – Pulcini Under 10 (2016) Giornata intensa sui campi per i nostri piccoli campioni! Tra partite, sorrisi e tanto entusiasmo, i nostri ragazzi stanno vivendo al meglio questa splendida esperienza al Torneo del Mare Adriatico – Trofeo Citt - facebook.com facebook