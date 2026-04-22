Un uomo ha raccontato di aver trascorso due settimane con febbre a 40 gradi e convulsioni, manifestando sudore e brividi. Dopo aver deciso di recarsi in ospedale, i medici hanno riferito che si trattava di un problema grave, senza riuscire a identificarne la causa. In preda alla paura di morire, ha chiamato un notaio per preparare il testamento.

“Per due settimane ho avuto 40 di febbre e convulsioni. Sudavo e avevo i brividi. Sono andato in ospedale: ‘ Signor Frey, ha un problema grave, ma non capiamo cosa sia’. Un incubo”. Verona, Inter-Parma, Fiorentina, Genoa. Sebastien Frey ha giocato più di 400 partite in Serie A, lasciando un bel ricordo ovunque abbia giocato. La sua non è però stata una carriera semplice. Due infortuni gravi, problemi personali e familiari. Un mix che lo ha portato anche alla depressione dopo il secondo infortunio al ginocchio: “Non riuscivo più a dormire, travolto dai pensieri. Avevo perso autostima. Era troppo per me, non riuscivo a gestirlo”, ha dichiarato al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “40 di febbre e convulsioni, ho avuto paura di morire. Chiamai il notaio per prepararmi il testamento”: la confessione di Frey

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