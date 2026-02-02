Il racconto di Trentini in Tv | Dopo l’arresto a Caracas ho avuto paura di morire

Trentini, ex detenuto, racconta la sua esperienza in una intervista televisiva. Dopo 423 giorni di prigionia a Caracas, ha ammesso di aver avuto paura di morire. L’unico momento di sollievo durante quel periodo difficile è stato quando alcuni detenuti colombiani gli hanno regalato una scacchiera fatta di carta igienica, sapone e acqua. Ora, finalmente, può parlare di quanto ha passato.

Roma, 1 febbraio 2026 – Una scacchiera fatta con carta igienica, sapone e acqua regalata da alcuni detenuti colombiani è stato l’unico svago per affrontare quegli interminabili 423 giorni di prigionia. Dopo la liberazione e un silenzio di settimane per orientarsi e stare in famiglia, Alberto Trentini ha raccontato in esclusiva a Che tempo che fa ’ sul Nove la sua detenzione nel carcere venezuelano El Rodeo I. Alberto viene accolto nel salotto di Fabio Fazio dal grande abbraccio del conduttore e da un lungo applauso del pubblico in studio. Insieme a lui c’è la sua “leonessa”, mamma Armanda, insieme all’avvocato Alessandra Ballerini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

