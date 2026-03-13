13 03 – Attacco con droni contro la base italiana a Erbil – Ho avuto paura di morire Il medico del 118 aggredito – La TV che cambia

Il 13 marzo una base italiana a Erbil, in Iraq, è stata colpita da un attacco con droni. Un medico del 118 presente sul posto ha dichiarato di aver avuto paura di morire, mentre il ministro della Difesa ha definito l’attacco un atto deliberato. Il ministro degli Esteri ha annunciato che sono in corso verifiche per chiarire la dinamica dell’evento.

Attacco con droni contro una base italiana a Erbil, in Iraq. Crosetto: "Atto deliberato". Tajani: "In corso verifiche per accertare dinamica". "Ho avuto paura di morire". La storia della violenza subita dal medico del 118 di Taranto nella Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sugli operatori. Tv, dagli smartphone alle piattaforme, il piccolo schermo non è scomparso ma si è spostato e vive altrove. 1303 – Attacco con droni contro la base italiana a Erbil – "Ho avuto paura di morire".