Il caso sollevato da Il Giornale riguarda intercettazioni che coinvolgono diverse figure pubbliche, tra cui Natoli, Scarpinato, Caselli e Pignatone. La richiesta di approfondimento è stata avanzata da un senatore, che ha chiesto di verificare il ruolo di questi soggetti nel contesto delle indagini. La vicenda ha suscitato attenzione e si attendono sviluppi ufficiali sulle eventuali responsabilità o coinvolgimenti.

Il caso sollevato da Il Giornale, relativo alle intercettazioni che vedono, suo malgrado, protagonista l’eroico giudice Paolo Borsellino ma anche suo figlio Manfredi, nominati in modo totalmente fuori luogo soprattutto da Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, stanno generando sdegnk nel centrodestra. A esprimersi, anche sulle offese rivolte alla presidente della Commissione Chiara Colosimo, è il senatore di FI, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia: “Con astio ed acrimonia i vari Caselli, Scarpinato e Natoli vengono sorpresi in una serie di conversazioni telefoniche a scagliarsi contro la Commissione Antimafia, contro la presidente Colosimo, contro chi vuole mettere in luce le mancate indagini della procura di Palermo negli anni ‘90 sul dossier mafia-appalti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gasparri: "Si indaghi sul ruolo ambiguo di Natoli e Scarpinato ma anche su Caselli e Pignatone"

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