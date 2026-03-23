Bloccato alla Stazione Centrale di Napoli con 123 ovuli pieni di cocaina ed eroina | alcuni erano ancora nello stomaco

Il peso complessivo della sostanza stupefacente ammonta a 1,4 chili. Al termine dei controlli, il corriere è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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