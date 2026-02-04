Giorno del ricordo il programma delle celebrazioni a Perugia

In tutta Perugia si preparano le celebrazioni per il 10 febbraio. Il Comune ha organizzato due eventi per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Le iniziative puntano a mantenere vivo il ricordo di quei momenti drammatici, coinvolgendo la comunità locale.

Lunedì 16 febbraio è in programma un convegno presso la sala dei Notari dal titolo “Le foibe e l’esodo. Far rivivere il ricordo” rivolto agli studenti delle scuole perugine. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Comitato 10 febbraio-Sezione Umbria, con l’ISUC (Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e con l’associazione Fiumani italiani nel mondo e comprenderà un estratto dello spettacolo “Autodafè di un esule. Viaggio in Istria”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il Comune di Perugia ha già definito il programma per il 10 febbraio, giornata dedicata al Ricordo.

