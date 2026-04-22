A tre giorni dalla ricorrenza del 25 aprile, la discussione politica si concentra sulle polemiche riguardanti i tagli ai luoghi della memoria. La sinistra ha annunciato iniziative di protesta, sostenendo che le misure previste potrebbero colpire simboli e spazi dedicati alla storia resistenziale. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni che si ripetono negli ultimi anni, con le parti coinvolte che si preparano a manifestare il proprio punto di vista.

Meno tre al 25 aprile. E ormai è chiaro quale sarà il copione (tra l’altro non molto diverso da quello degli scorsi anni). La sinistra, galvanizzata dalla vittoria al referendum, sta infatti organizzando una grande giornata di mobilitazione contro il governo. Dove quello che è successo ottantuno anni fa sarà soltanto la scusa per attaccare il centrodestra. A dare la linea, ieri, è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein. Il 25 aprile, ha detto in un’intervista alla Stampa, «sarò a Sant’Anna di Stazzema, mi hanno chiesto di svolgere l’orazione ufficiale e ne sono molto onorata. Ci sarò con maggiore responsabilità, dopo che il ministero della Cultura ha tagliato i fondi per i luoghi della memoria.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 25 aprile anti-Meloni, la sinistra si prepara con la balla dei tagli ai luoghi della memoria

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