25 aprile 2026 Festa della Liberazione | esposizione delle bandiere nelle scuole

Il 25 aprile 2026 si celebra l’81ª Festa della Liberazione, con le scuole che espongono le bandiere nelle rispettive discipline. La Presidenza del Consiglio ha diffuso una nota che conferma il programma ufficiale delle celebrazioni e le disposizioni sul cerimoniale da seguire durante la giornata. La manifestazione coinvolge istituzioni, scuole e cittadini, con iniziative previste in diverse città del paese.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con n ota sulle celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione, conferma il programma istituzionale e le disposizioni sul cerimoniale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Festa della Liberazione 2026: il 25 aprile a Monte Sole81° Anniversario della Liberazione a Monte Sole (Marzabotto): come ogni anno un appuntamento imperdibile per una giornata da celebrare. Festa della Liberazione, Livorno celebra il 25 aprile: le iniziative in programmaSi celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 25 aprile 2026: le iniziative in Liguria per la Festa di Liberazione. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Festa della Liberazione 2026: eventi gratis nelle 10 città principaliLe principali città italiane trasformano piazze e musei in spazi di memoria collettiva per la Festa della Liberazione 2026, con decine di iniziative gratuite accessibili a tutti. footballnews24.it In occasione della Festa della Liberazione saranno disponibili fazzoletti rossi per il Corteo antifascista e nuove maglie presso il nostro banchetto al parco. Abbiamo pensato anche ai più piccoli con taglie dedicate! Un ringraziamento alla Signora Fausta per il - facebook.com facebook