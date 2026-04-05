Pasqua ' 26 tra guerra fragilità e speranza Migliavacca | Il senso della Pasqua nel nostro tempo

In un periodo segnato da conflitti e difficoltà quotidiane, la Pasqua del 2026 si presenta come un momento di riflessione sulla fragilità umana e le speranze che ancora resistono. Le scene di guerra si mescolano alle sfide personali di molte persone, vivendo tra tensioni e momenti di introspezione. Un esperto sottolinea come il significato della festività si inserisca nel contesto attuale, tra sofferenza e desiderio di rinascita.

Gli scenari di guerra ma anche quelli più prossimi, legati alle condizioni di fragilità che ciascuno incontra lungo le strade della propria città. Sono questi alcuni dei temi toccati dal vescovo della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, Andrea Migliavacca, durante l'omelia della veglia pasquale che ieri sera, 4 aprile, ha chiamato a raccolta i fedeli all'interno della cattedrale dei santi Pietro e Donato di Arezzo. Il lungo corso delle letture che abbiamo ascoltato e che sono il tesoro della Parola di Dio ci hanno raccontato la vita. E’ la vita nel suo sorgere, nella creazione, poi la vita che diventa avventura da vivere, quella che anche Abramo sperimenta, e poi è la vita che viene promessa dai profeti ed è novità, rinnovamento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Gli auguri di Pasqua della comunità bengalese al vescovo MigliavaccaStamani la comunità bengalese ha incontrato il Vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca.

Pace, guerra e speranza: la Pasqua 2026 nelle parole di Monsignor AielloRicorderemo questa Pasqua 2026 in una cornice natalizia di gelo e di neve gettata a valanghe a Montevergine e al Terminio e che ha imburrato anche le...

Temi più discussi: Pasqua tra guerra, rincari e voglia di partire. Italia e l’Est Europa che non t’aspetti le mete top; Turismo, con la guerra in Iran quattro milioni di italiani rivedono i piani per Pasqua; Realpolitik: Guerra, bollette rincarate e vacanze di Pasqua Video; Striscia di Gaza. Pasqua tra le macerie: il giardino dei bambini segno di speranza nella guerra.

PASQUA DI GUERRA/ Sul Carso come a Ypres, da un’amicizia nasce la mini-tregua fra italiani e austriaciIl tenente Salsa in un libro del 1924 racconta una tregua di Pasqua durante la Grande Guerra, improvvisata da due amici, uno italiano e uno austriaco ... ilsussidiario.net

Pasqua ai tempi della guerra: la pace tra simbolo e responsabilitàDalla colomba con l’ulivo alle piazze del presente: ha ancora senso augurarsi la pace in un mondo che continua a ignorarla? Fotografie del Chemin de la Croix di Silvia Assin ... montecarlonews.it

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