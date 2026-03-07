Martedì 31 marzo alle 21:00 in via del Commercio 7 si svolge il primo incontro del nuovo corso di ingresso della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona. L'evento segna l'inizio del percorso formativo destinato ai nuovi volontari che vogliono entrare a far parte dell'organizzazione. La presentazione si terrà nello stesso luogo e rappresenta il punto di partenza del programma di formazione e di attività.

Entrare in CRI significa scegliere di mettersi in gioco, imparare qualcosa di concreto e far parte di una squadra che ogni giorno è al servizio della comunità ANCONA - Martedì 31 marzo alle ore 21:00 parte il nuovo corso di ingresso della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona, in via del Commercio 7. “Diventare volontari della Croce Rossa - afferma il presidente Gianni Barca - significa scegliere di mettere al centro la persona, la solidarietà e il senso di comunità. Ogni giorno, grazie all’impegno dei nostri volontari, è possibile offrire aiuto concreto a chi si trova in difficoltà: nelle emergenze, nelle attività sociali, nel supporto alle persone più fragili e nella promozione dei valori umanitari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

