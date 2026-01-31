andrea delogu le foto dei baci a roma e un nuovo amore lontano dai riflettori

Andrea Delogu torna al centro dell’attenzione dopo essere stata paparazzata a Roma con Alessandro Marzulli. La conduttrice è stata fotografata mentre si scambiava baci con il manager, noto per la sua riservatezza. La coppia ha scelto di vivere questa relazione lontano dai riflettori, senza condividere nulla sui social e proteggendo con cura la propria privacy.

Un’intesa autentica che, probabilmente, è stata anche uno degli elementi chiave della loro vittoria nel programma di Milly Carlucci. Nessuna ambiguità, nessun non detto: Delogu e Perotti hanno sempre parlato apertamente di una profonda amicizia. A dicembre, intanto, hanno iniziato a circolare le prime voci su una nuova relazione nella vita della conduttrice. Un nuovo capitolo che arriva dopo mesi complessi, segnati anche dal dolore per la scomparsa del fratello minore Evan, un lutto che Delogu ha attraversato mentre era ancora in gara nel programma di Rai 1. Adesso però, su diverse riviste sono comparsi scatti decisamente più espliciti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Andrea Delogu e Alessandro Marziali sono stati fotografati mentre si scambiano baci davanti ai paparazzi.

Andrea Delogu sembra aver ritrovato serenità con Alessandro Marziali, con cui si mostra inedito a Roma.

