100th Revolution: l’eterna lotta del Living Theatre per la rivoluzione dell’amore è una mostra dedicata alla storia e all’eredità del Living Theatre, una delle esperienze più radicali del teatro del Novecento. Attraverso materiali visivi e documentali provenienti dall’archivio di Living Theatre.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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