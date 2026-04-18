Non solo estetica | la scienza dietro rivoluzione della luce rossa che promette l’eterna giovinezza

Negli ultimi anni, la luce rossa ha fatto il salto dai laboratori di dermatologia e medicina estetica a spazi più ampi, come palestre, centri benessere e ambienti domestici. Questa tecnologia, che in passato trovava applicazione principalmente in ambito clinico, oggi viene utilizzata anche in contesti più quotidiani, grazie ai progressi scientifici che ne hanno migliorato l’efficacia e la sicurezza. La sua diffusione sta trasformando le pratiche di benessere e cura della pelle.

Dalla dermatologia alle palestre, dai centri benessere fino ai salotti di casa: una tecnologia un tempo confinata ai margini della medicina sta conquistando spazio nel nuovo ecosistema del benessere. È la red light therapy, che promette di migliorare la qualità della pelle, accelerare il recupero muscolare, ridurre l’infiammazione e persino rallentare i segni dell’invecchiamento. Si tratta di una forma di fotobiomodulazione che utilizza specifiche lunghezze d’onda della luce rossa. Storicamente impiegata in ambito medico e fisioterapico, sta vivendo oggi una rapida “consumerizzazione”: non più solo negli studi specialistici, ma sempre più diffusa attraverso dispositivi domestici – maschere Led per il viso, pannelli per il corpo, cappellini e caschi per la testa, apparecchi portatili – diventati simbolo del benessere fai-da-te.🔗 Leggi su Panorama.it

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