Ztl Villaggio Olimpico arriva la proposta anti-invasione | Troppi eventi il Comune ci tuteli

Gli abitanti del Villaggio Olimpico si trovano di fronte a un'estate ricca di eventi e concerti che si svolgeranno nelle prossime settimane. La loro preoccupazione riguarda principalmente la gestione del traffico e la tutela della quiete nel quartiere, con alcuni che chiedono un intervento da parte delle autorità per limitare l'afflusso di persone e garantire maggiore sicurezza. La questione riguarda la zona della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e le misure da adottare per controllare gli accessi durante questo periodo.

Gli abitanti del Villaggio Olimpico si preparano a un'estate di eventi e concerti, ma non è un'attesa felice. Finite le partite di serie A allo stadio, vanno in vacanza i tifosi e arrivano gli spettatori: 45 i concerti previsti all'Auditorium, oltre al festival della musica elettronica in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Proposta di matrimonio al Villaggio Olimpico di Milano: il video emoziona i fan Phebe Bekker, arriva il verdetto sui letti del villaggio olimpicoNon sono di cartone, come accaduto alle Olimpiadi di Parigi di due anni fa, i letti dei Giochi invernali di Milano Cortina.