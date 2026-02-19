Proposta di matrimonio al Villaggio Olimpico di Milano | il video emoziona i fan

Hilary Knight ha sorpreso Brittany Bowe con una proposta di matrimonio nel cuore del Villaggio Olimpico di Milano. La scena, catturata in un video, mostra le due atlete statunitensi, entrambe ben note nel mondo dello sport, mentre condividono un momento speciale. Knight ha scelto l’ambiente olimpico per chiedere la mano di Bowe, lasciando tutti senza parole. La proposta ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che hanno commentato il gesto romantico e spontaneo delle due sportive.

Una proposta di matrimonio nel Villaggio Olimpico. Le protagoniste sono due atlete statunitensi: Hilary Knight, trentaseienne stella di hockey su ghiaccio e Brittany Bowe, pattinatrice di velocità di 38 anni. La prima si è inginocchiata per chiedere la mano della compagna e il video del momento è stato pubblicato sui loro social. Hilary Knight, in tenuta sportiva con la divisa della nazionale Usa, si ferma e si inginocchia ai piedi di Bowe, tirando fuori uno splendido anello in argento con una pietra blu. La pattinatrice, visibilmente emozionata, ha subito accettato la proposta di matrimonio, con il filmato che si conclude con un grande abbraccio e gli applausi dei presenti.🔗 Leggi su Milanotoday.it

